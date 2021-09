Xbox: Microsoft ad un passo da una nuova grande acquisizione? Il web in fermento

L’anno scorso di questi tempi assistevamo all’annuncio dell’acquisizione di Bethesda / Zenimax da parte di Microsoft. Ora sembra che la compagnia del marchio Xbox non abbia ancora finito di sorprenderci, e sarebbe in via di annuncio una nuova roboante acquisizione.

Non ci sono ancora conferme o indiscrezioni ufficiali, ma in rete molti account hanno lasciato intuire che qualcosa di grosso sta per accadere intorno all’ecosistema Xbox.

Nello specifico, in molti stanno facendo girare la voce di una nuova grande acquisizione da parte di Microsoft, ovviamente senza che nessuno sia ancora andato più nel profondo delle fonti in possesso.

Microsoft is supposedly about to announce a HUGE acquisition. Who do you guys think it is? 🤔 #Xbox pic.twitter.com/0Any9XzKmN — Okami Games (@Okami13_) September 16, 2021

Le speculazioni sono già partire, e i fan hanno già fatto uscire dei papabili nomi, con alcuni che pensano si tratti di un colosso giapponese data la vicinanza al Tokyo Game Show, magari proprio SEGA che già qualche rumor fa gravitava attorno ad una possibile acquisizione da parte di Microsoft.