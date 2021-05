Xbox, Microsoft celebra i 20 anni con merchandising ed eventi

Sembra ieri no? Sono passati ben 20 anni da quanto fu presentata la prima Xbox. Ormai denominata da tanti “classic”. Su quel palco c’erano Bill Gates ed un ospite d’eccezione tornato poi anche per la campagna di comunicazione di Series X, ovvero The Rock. Microsoft nel tempo è stata capace di cambiare in parte il suo metodo di approccio all’industria, con un piccolo inciampo durante la generazione scorsa ora invece con le sue due nuove macchine sembra voler puntare a diventare davvero il centro nevralgico per il gaming “da salotto”.

Ovviamente non potevano mancare le celebrazioni del 20esimo anniversario della console, con un video che racconta cosa è accaduto dal 2001 fino ad oggi, quali sono le grandi esclusive che hanno fatto appassionare milioni di giocatori alla X verde, ma soprattutto le emozioni degli eventi e soprattutto anche i grandi momenti raccontati all’interno delle esclusive della console di Microsoft. A fare da contorno a tutto questo ovviamente ci sono i festeggiamenti che proseguiranno quasi per tutto l’anno.

Fino al 5 Novembre infatti Microsoft ha in mente di festeggiare Xbox non solo con del merchandising apposito ma anche una serie di eventi completamente dedicati. La collezione per il 20esimo, potete trovarla all’interno del Gear Shop ufficiale. Inoltre tanti contenuti anche per la dashboard delle nuove Xbox Series X ed S. Un tema completamente dedicato a quest’anniversario, insieme ad un avatar e al profilo giocatore. Insomma, questa volta Microsoft vuole celebrare la sua console in tutti i modi possibili, tante novità sono sicuramente in arrivo.

Gli studi di sviluppo sono a lavoro sulle esclusive first party che sfrutteranno a pieno le potenzialità delle nuove macchine di Redmond e noi ovviamente non vediamo l’ora di poter dare un’occhiata. E voi? Avete qualche ricordo legato a questi ultimi 20 anni di Xbox? Magari il primo Halo, oppure il primo Fable.