Xbox: Microsoft smetterà di acquistare studi? Risponde Phil Spencer

Ci ricordiamo tutti il momento in cui, completamente a sorpresa, Microsoft aveva annunciato di aver acquisito Bethesda e Zenimax in un colpo solo. Quel momento è scolpito nella storia del medium, e da quel punto in poi i tantissimi appassionati di Xbox si sono subito chiesti se la compagnia aveva in mente altre acquisizioni oppure era sazia.

Già parecchie volte in passato sia Phil Spencer che alcune delle persone chiave di Xbox si sono sbilanciate nel dichiarare che le acquisizioni dei team di sviluppo potrebbero non essere affatto finite. Proprio di recente è stato nuovamente Spencer a tornare sull’argomento, svelando una parte di quello che sarebbe il piano della compagnia di Redmond.

Come sottolineato dal capo della divisione Xbox sulle pagine del Wall Street Journal, la compagnia continuerà ad acquistare studi di sviluppo anche in futuro, affiancando il tutto ad un espansione dell’infrastruttura Azure per raggiungere sempre più giocatori.

Aspettiamoci, quindi, di ricevere nuove informazioni sulle possibili prossime acquisizioni da parte di Microsoft, anche se al momento su quel lato tutto tace. Quale studio vorreste vedere nella famiglia di studi Xbox?