Xbox: nuovo evento, finalmente vedremo Indiana Jones

Xbox ha appena annunciato, tramite i propri profili social e Xbox Wire, il nuovo Xbox Developer Direct che avverrà il prossimo 18 gennaio alle ore 21:00 (orario italiano). L'ultimo avvenne circa un anno fa e venne annunciato Hi-Fi Rush.

Quest'anno sembra nettamente più corposo, perché avremo ben quattro pesi massimi: Hellblade II, Avowed, Ara History Untold e le prime informazioni (con primo trailer gameplay) su Indiana Jones di Machine Games. Non solo, al termine dell'evento (che durerà circa un'ora) avremo anche uno sneak peak sui nuovi contenuti di The Elder Scrolls Online. Tutti i giochi del direct arriveranno solo su Xbox e PC.

Importante il fatto che non verranno fornite informazioni sui giochi Activision-Blizzard in arrivo sul Game Pass, di conseguenza non aspettatevi news a riguardo.

L'appuntamento è quindi fissato per giovedì prossimo e come sempre copriremo l'evento con tutti i dettagli qua, sul nostro sito.