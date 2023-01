Pur mancando ancora un annuncio ufficiale, oramai ci siamo: dalle pagine di Windows Central il giornalista Jez Corden, noto per essere vicino all’ambiente Microsoft, ha anticipato l’arrivo di un evento targato Xbox. I dettagli riportato dal managing editor della testata sono diversi e andiamo subito a svelarli in questa news.

Partiamo ovviamente dall’evento: si tratterebbe di uno showcase, molto simile a quelli Nintendo. Secondo le fonti di Corden, l’evento si chiamerebbe Xbox Developer_Direct e includerà diversi giochi, tra cui quelli di ZeniMax. Per chi non lo sapesse, ZeniMax è la parent company di Bethesda e da settembre 2020 fa parte di Microsoft. Questo significa che durante lo showp otranno essere mostrati diversi giochi prodotti dalla società, tra cui Starfield e Redfall, del quale sono state appena pubblicate alcune preview.

Quando si terrà questo show? Secondo le fonti interrogate da Corden, al momento Microsoft ha l’intenzione di andare in onda il 25 gennaio 2023. Come specificato dal giornalista, però, è molto probabile che possa esserci qualche rinvio. L’evento però dovrebbe comunque andare in scena proprio per questo mese, ponendo così dunque la parola fine a un’assenza di notizie in merito ai giochi Xbox che durava oramai dalla Gamescom 2022, ultima apparizione pubblica del brand, sicuramente non degna di nota vista l’assenza di novità per quanto riguarda la line-up di quest’anno.

Cosa possiamo aspettarci dall’evento? Molto probabilmente Microsoft sfrutterà l’occasione per poter annunciare le date di uscita di alcuni prodotti, come per esempio Redfall e Minecraft Legends. Da non escludere, infine, un nuovo gameplay (magari anch’esso accompagnato dalla release date) per Starfield, anche se le possibilità sono ridotte al lumicino. Chiaramente le nostre sono solamente ipotesi, dunque vi invitiamo a prenderle con le pinze. Vi ricordiamo, infine, che lo showcase di Xbox deve essere ancora annunciato ufficialmente, dunque la nostra raccomandazione è di attendere eventuali comunicati ufficiali da parte di Redmond.

