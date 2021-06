Xbox oltre il meme, il minifrigo è realtà e ha una data di uscita

No non è uno scherzo, vi ripeto! Non è uno scherzo e neanche un’esercitazione. Il minifrigo di Xbox è finalmente realtà. Un paio di mesi fa la casa di Redmond aveva già annunciato la voglia di trasformare la propria console in qualcosa di più. Dopo che la notizia del frigorifero aveva destato non poca ilarità. Direttamente sui social della compagnia in tanti si sono riversati nel chiedere a gran voce qualcosa di simile. E cosi è stato. Signori, vi presentiamo ufficialmente il frigo Series X!

Ovviamente non si tratta di un frigo ad altezza naturale, come visto già all’uscita della console, ma di qualcosa che sicuramente farà piacere a tantissimi gamer che amano i gadget di ogni tipo. Stiamo infatti parlando di un minifrigo che è possibile mettere comodamente di fianco o anche sotto la scrivania e quindi di poter godere tranquillamente di una bevanda ghiacciata anche durante le sessioni più estenuanti di gioco. E non importa con quale console voi stiate giocando, d’estate una bevanda fresca è quello che ci vuole per combattere il caldo.

Un’azienda che è riuscita ad andare oltre il meme per poter accontentare migliaia di fan. Il minifrigo di Xbox ha inoltre una data di uscita, o meglio abbiamo una finestra di lancio. Holiday 2021, ovvero vacanze invernali di quest’anno. A questo punto non ci resta che sperare che sarà possibile acquistare questa meraviglia anche nel nostro paese e non si tratti di qualcosa solo per il suolo americano.

Inoltre vi consigliamo di recupeare i tantissimi titoli che sono arrivati oggi sul Game Pass. Ad esempio tutta la saga di Yakuza disponibile sul servizio in abbonamento di Microsoft. L’ultimo della serie, Like a Dragon arriva proprio oggi sul Game Pass e non dovete assolutamente perdervelo. La conferenza Microsoft è stata ricca di sorprese, e ha saputo intrattenere! Voi cosa ne pensate?