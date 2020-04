Xbox One: i giochi gratis dei Free Play Days della settimana

Microsoft ha svelato i nuovi giochi gratis per Xbox One, inclusi nella promozione settimanale dei Free Play Days. A partire da oggi e fino al 26 aprile 2020, è possibile accedere a tre nuovi giochi: non ci sono limiti di ore o di accesso ai contenuti, quindi vi conviene sfruttarli il più possibile! Ricordate però che l’offerta è limitata agli iscritti Xbox Live Gold.

I giochi gratis dei Free Play Days per Xbox One sono:

Bleeding Edge : il più recente gioco di Ninja Theory, team che ha sviluppato Heavenly Sword, Journey to the West, DMC Devil May Cry, Odyssey ed Hellblade Senua’s Sacrifice; si tratta di un hero brawler con tanti personaggi.

: il più recente gioco di Ninja Theory, team che ha sviluppato Heavenly Sword, Journey to the West, DMC Devil May Cry, Odyssey ed Hellblade Senua’s Sacrifice; si tratta di un hero brawler con tanti personaggi. Madden NFL 20 : il più recente capitolo sportivo dedicato al football americano; non un must per i giocatori europei, ma questa è un’ottima occasione per provare un nuovo sport.

: il più recente capitolo sportivo dedicato al football americano; non un must per i giocatori europei, ma questa è un’ottima occasione per provare un nuovo sport. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4: gioco dedicato al famoso Ninja che ripercorre la strada del manga e dell’anime e ci permette di combattere con tutti i nostri personaggi preferiti; sviluppato da CyberConnect 2 e distribuito da Bandai Namco.

Se siete abbonati a Xbox LIVE Gold, quindi, potete provare questi tre giochi gratis grazie ai Free Play Days per Xbox One di Microsoft. Ovviamente, nel caso nel quale, terminata la prova gratuita, decideste di proseguire acquistando il gioco completo, manterrete i progressi ottenuti durante questi giorni.

Microsoft non è però l’unica che sta offrendo titoli gratis e prove senza costi aggiuntivi: anche Ubisoft in questi giorni sta permettendo agli appassionati di videogiochi di provare per molte ore The Division 2, senza alcun costo. Ci sono inoltre tutta una serie di oggetti gratis sia per The Division 2 che per Rainbow Six Siege, per tutte le versioni dei giochi (PC, PlayStation 4, Xbox One).