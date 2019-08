Xbox One: altri giochi arriveranno su Switch o PS4? Microsoft risponde

Xbox One è una console con varie esclusive di peso e così sarà anche per Xbox Scarlett: Microsoft porterà tali giochi su altre piattaforme?

Come di certo saprete, lunedì è andata in onda la presentazione del Nintendo Indie World, durante la quale sono stati svelati vari nuovi giochi per la console ibrida della casa di Kyoto. In conclusione della live, è arrivato un annuncio già anticipato dai rumor, ma comunque piacevole: Ori and the Blind Forest Definitive Edition, attualmente esclusiva PC e Xbox One, sarà rilasciato su Nintendo Switch (qui data e trailer).

Non si tratta inoltre della prima volta in cui vediamo Microsoft collaborare con Nintendo. Ad esempio, Banjo-Kazooie è diventato parte del cast di Super Smash Bros Ultimate e Cuphead è stato rilasciato su Nintendo Switch. La casa di Redmond ha dichiarato che il gioco di MDHR non è di sua proprietà e che gli sviluppatori hanno tutti i diritti sull’IP, ma non di meno l’arrivo su Switch è un segnale dell’apertura del mondo Microsoft verso altre piattaforme. Non dimentichiamoci, infine, che i creatori di Xbox sono proprietari di Minecraft, pubblicato praticamente su ogni piattaforma esistente.

A questo punto la domanda di molti è: questo è solo l’inizio? Vedremo altri giochi Xbox su Nintendo Switch o, addirittura, su PlayStation 4? Ecco a voi la risposta, in traduzione: “Gli ultimi anni sono stati un periodo molto eccitante per noi, in quanto abbiamo più che raddoppiato i team creativi interni creando gli Xbox Game Studios. Durante questo periodo di transizione, siamo coscienti del fatto che molti team hanno accordi con altre piattaforme e vogliamo onorarli.”

Ha poi continuato dicendo: “Tuttavia, in futuro questi nuovi studios si focalizzeranno nella realizzazione di giochi sulle nostre piattaforme. Non abbiamo piani per espandere ulteriormente le nostre esclusive first party verso altre console. Continuiamo a credere profondamente nel cross play e nella cross progression dei giochi, per dare agli sviluppatori l’opportunità di realizzare un’esperienza corretta e divertente.”

Pare quindi che il futuro di Microsoft non sia nel multipiattaforma, sia per quanto riguarda Xbox One che Xbox Scarlett. Diteci, voi cosa ne pensate?