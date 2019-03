Xbox One S All-Digital: un leak svela la nuova console?

Xbox One S All-Digital edition sarebbe il nome ufficiale di Xbox Maverick: ecco i dettagli emersi tramite un recente leak; sarà tutto vero?

Tramite le pagine di Windows Central, scopriamo delle immagini di quella che tutti conoscevamo come Xbox Maverick, ovvero la console Microsoft senza lettore ottico: ora, però, sembra che dovremo chiamarla Xbox One S All-Digital edition.

Il passaggio al digitale nel mondo console è iniziato da tempo, ma solo di recente abbiamo visto una maggior focalizzazione su servizi e software slegati dal supporto fisico. PlayStation Now, il venturo xCloud di Microsoft e, in generale, servizi come PlayStation Plus e Xbox Game Pass ci stanno allontanando sempre di più dai dischi e dalle confezioni di plastica.

Il passaggio successivo più naturale è vedere l’arrivo di una console dedicata esclusivamente al digitale. Xbox One S All-Digital edition dovrebbe essere proprio questo: il nome stesso non darebbe adito a dubbi, anche al giocatore meno informato. Windows Central afferma di aver ricevuto delle immagini delle confezioni della console e di averle ricreate tramite Photoshop, per difendere l’identità di chi le ha inviate. Non possiamo condividere le immagini per motivi di copyright, ma possiamo dirvi tutto quello che esse svelano.

Come la S, ma senza lettore

Per iniziare, a livello visivo, Xbox One S All-Digital edition sembra identica a una normale Xbox One S, senza ovviamente lettore ottico e pulsante per l’estrazione del disco. La confezione indica che monta un HDD da 1 TB e include le versioni digitali di Forza Horizon 3, Sea of Thieves e Minecraft. Sembrerebbe, inoltre, che non includa un abbonamento all’Xbox Game Pass.

Non si conosce il prezzo, ma pare che sia basso, con l’obbiettivo di favorire l’ingresso di nuovi giocatori nell’ecosistema Xbox. Non si tratta, inoltre, di una sostituzione al modello classico, ma unicamente di una versione aggiuntiva che fa parte della famiglia Xbox, insieme a Xbox One S e Xbox One X.

La data di uscita potrebbe essere intorno a metà maggio, con un annuncio durante l’Inside Xbox di aprile. Ovviamente questi vanno considerati come semplici rumor e non come informazioni ufficiali, ma le speculazioni in merito proseguono da tempo e siamo molto curiosi di vedere cosa svelerà Microsoft.