Xbox One S: confermato il bundle dedicato a Fortnite

Confermato il bundle di Microsoft che vede come protagonista la sua Xbox One S e il battle royale sviluppato dai ragazzi di Epic Games: Fortnite.

Alcuni giorni fa vi abbiamo riportato sul nostro sito la notizia di un leak che vedeva come protagonista Microsoft e Fortnite. La relativa news riportava un’immagine che annunciava una presunta collaborazione tra l’azienda statunitense e il battle royale in questione, per la realizzazione di un bundle Xbox One S particolare.

Nel corso della mattinata di oggi, 20 maggio, abbiamo avuto la conferma che tale notizia risulta in tutto e per tutto veritiera. Su Amazon infatti è spuntato uno spazio dedicato alla console chiamata “Xbox One S Fortnite Battle Royale SE 1TB” al prezzo di 299,99€. L’annuncio, che trovate allegato in fondo alla notizia, riporta la data di uscita del bundle: 7 giugno 2019. Come riportato anche nella notizia relativa al leak, al suo interno sarà possibile trovare una console Xbox One S dalla colorazione Vertex Viola con due tonalità di viola diverse (più scuro nella parte destra della console) e un pad della stessa colorazione. Ecco l’immagine della console a tema Fortnite.

There’s a new #Fortnite Xbox One S Bundle that includes a new Vertex outfit + pickaxe, glider and V-bucks. pic.twitter.com/jUxLrHnReu — Guille-GAG – Fortnite Leaks (@Guille_GAG) May 17, 2019

Inoltre sarà possibile ricevere alcuni oggetti esclusivi che riguardano Fortnite, ovvero un outfit leggendario, uno strumento di raccolta materiale Epico, Aliante Epico a tema Vortex Viola, e un quantitativo di moneta virtuale di Fortnite (2.000 V-Bucks). Inoltre per coloro che acquisteranno il bundle Xbox One S dedicato a Fortnite riceveranno in regalo anche un mese di Xbox Live Gold e un mese di abbonamento al servizio Xbox Game Pass.

Il bundle in questione è già disponibile per l’acquisto, anche se Microsoft ed Epic Games non hanno ancora confermato la loro partnership. Maggiori informazioni potrebbero arrivare direttamente dalla conferenza che Xbox terrà all’E3 di quest’anno. Vi ricordiamo che se volete rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda l’E3 2019, vi consigliamo di continuare a seguire le nostre pagine e la nostra pagina dedicata alla fiera losangelina, dove trovate anche una notizia legata a tutti gli annunci Xbox trafugati.