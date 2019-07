Xbox One: tempo stimato di download nella build 1908

Con un nuovo aggiornamento Firmware, Microsoft ha deciso di riportare in auge una funzionalità molto richiesta da diversi possessori di Xbox One.

Con un nuovo aggiornamento Firmware, Microsoft ha deciso di riportare in auge una funzionalità molto richiesta da diversi possessori di Xbox One; stiamo parlando del tempo stimato di download. Con la build 1908 attiva, che sarà possibile scaricare dalle 2:00 di domani 25 luglio, oltre alla nuova feature sopra descritta, vi sarà anche una dashboard rinnovata.

È possibile attivare l’aggiornamento 1908 della console esclusivamente per utenti che fanno parte del programma Xbox One Preview Beta Ring da almeno 3 mesi e che hanno raggiunto il Livello XP 5 come Xbox Insider. La feature del tempo stimato di download si applicherà ovviamente a qualsiasi cosa si stia scaricando, che si tratti di giochi, applicazioni o altro.

Il capo del programma Xbox Insider Brad Rossetti, ha spiegato oggi su Twitter che il team Xbox sta pensando all’introduzione di questa funzione di coda di download nella build 1910 dal momento che non è ancora garantito che la funzione arriverà all’aggiornamento Xbox One 1908, dipendendo il tutto dal feedback degli Insider.

Microsoft ha rilasciato un paio di aggiornamenti minori del sistema Xbox One negli ultimi mesi, e il team Xbox deve ancora condividere ulteriori dettagli sulle nuove funzionalità attualmente in cantiere per gli aggiornamenti 1908 e 1910.

Oltre a questa utile ed interessante funzione, Microsoft ha deciso di sperimentare anche la nuova versione della dashboard la quale, grazie ad una nuova disposizione delle icone, permetterà agli utenti di accedere a Xbox Game Pass, Mixer, Xbox Community e Microsoft Store in maniera più semplice e veloce.