Xbox, il controller Phantom Magenta si presenta in un video

In attesa di vedere Xbox Series X, i fan dell’hardware e delle periferiche di questa console possono accontentarsi dei nuovi modelli di controller che Microsoft va rilasciando nelle differenti varianti. L’ultimo in arrivo è il gamepad in versione Phantom Magenta, edizione speciale dal design traslucido rosa scuro. Sul canale ufficiale YouTube del marchio è stato pubblicato un video in cui la Principal Industrial Designer di Xbox Monique Chatterjee spiega le caratteristiche del nuovo controller.

Chatterjee racconta come si è arrivati alla colorazione Phantom Magenta: “Il modo in cui le gradazioni di colore cambiano su questo gamepad è abbastanza magico – spiega – perché parte quasi sul nero, più o meno, proseguendo su una tinta magenta per poi passare alla plastica traslucida e molto leggera dello stesso colore”. In realtà anche lo strato di metallo all’interno è in magenta per amplificare l’effetto di questa tinta, Chatterjee ha aggiunto: «La magia in realtà avviene all’interno».

Quella dei Phantom è ormai una serie di controller per Xbox a tutti gli effetti. Il Principal Industrial Designer di Xbox spiega che la linea di gamepad era iniziata con Phantom Black e Phantom White.

Monique Chatterjee spiega che lo stile traslucido è molto apprezzato sia dai fan che da Microsoft che tenta di implementare, però, questo effetto sui controller sempre in maniera diversa e d’altronde è comprensibile dato che l’effetto trasparente può risultare anche un po’ pacchiano. D’altronde il design trasparente dei controller è una caratteristica che risale fin dai tempi della prima Xbox, basta ricordare la variante traslucida in verde del controller The Duke. Se siete interessati al controller Phantom Magenta in uscita il 17 marzo prossimo, potete trovare tutti i dettagli sul negozio Microsoft. Vale la pena ricordare che tutti gli accessori per Xbox One sono compatibili anche con Xbox Series X.