Secondo Phil Spencer, Head of Microsoft Gaming e traghettatore del brand di Xbox, il futuro dei videogiochi dovrebbe smarcarsi dal concetto di esclusività. Spencer ha parlato del futuro dell’industria durante un’intervista con Bloomberg, dove ha esposto il suo punto di vista sui prossimi anni del mondo dei videogiochi.

“Le esclusive sono qualcosa che vedremo sempre di meno”, le parole di Spencer, che poi ha criticato fortemente il mercato delle esclusive. “Può capitare che io possa acquistare una Xbox e te una PlayStation e magari i nostri bambini vogliono giocare insieme e non posso perché hanno il pezzo di plastica sbagliato attaccato alla TV”, ha aggiunto l’head of di Microsoft Gaming.

Ovviamente, nelle parole di Spencer, non c’è la volontà di portare Gears of War o Fable su PlayStation. Il suo è un discorso più grande, che include la possibilità di giocare insieme a tutti a prescindere dalla console. “Amiamo la possibilità di connettere più giocatori insieme riducendo gli ostacoli, vogliamo che le persone si sentano sicure mentre giocano, di potersi connettere e trovare i loro amici. Giocare con loro. Penso che alla lunga questo sarà positivo per l’industria”, ha aggiunto Spencer, con un chiaro riferimento alla possibilità di giocare ovunque e con tutti, probabilmente strizzando l’occhio alle tecnologie in cloud.

“Forse nel breve periodo alcune società non amano questo approccio, ma più avanti andremo più tutto ciò crescerà e diventerà realtà”, ha aggiunto Spencer. Tutti questi cambiamenti richiederanno però diverso tempo: sicuramente l’arrivo dei giochi PlayStation su PC e l’eliminazione di qualsiasi device per giocare ai titoli di Xbox è già un passo nella direzione giusta. Per Spencer, però, c’è bisogno di accelerare questo processo. Come e quando però Microsoft farà la sua parte non ci è dato ancora saperlo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.