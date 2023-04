Ormai lo sapete meglio di noi, la situazione di Twitter sta diventando un po’ problematica, con una serie di cambiamenti attuati a Elon Musk che non stanno proprio piacendo a tutti. Tra licenziamenti di massa, verifica a pagamento e tanto altro, era normale che prima o poi sarebbero arrivate conseguenze anche per il gaming.

A partire da oggi, il sistema DVR di Xbox (che diciamocelo, ha ancora qualche difetto interno) non permette più di condividere direttamente gli screen su Twitter. Non c’è una vera motivazione ufficiale di quello che è accaduto, ma sembra abbastanza scontato che il vero problema sia rivolto alla nuova politica del social, che impone alle aziende una tariffa di partenza di 42.000 dollari al mese per l’accesso alle API.

Visto che e considerando che Windows 10 e 11 sono ormai nelle case di tutti, investire soldi in qualcosa di non profittevole non avrebbe molto senso. Vi ricordiamo, infatti, che potete scaricare screen e video direttamente dal vostro PC attraverso la Xbox Game Bar o Companion App, oppure banalmente anche dal vostro smartphone. È veloce, comodo e sicuramente la qualità è drasticamente migliorare rispetto a prenderle da Twitter.

Insomma, Microsoft ha praticamente eliminato tutto ciò che potrebbe legarla a Elon Musk e non sembra intenzionata a scendere a patti o a compromessi.