Xbox: Phil Spencer ha parlato di E3 2020 e Xbox Series X con alcuni studi giapponesi

Nonostante c’è ancora molto da scoprire sulle console di prossima generazione, la febbre della la next gen è già a dei livelli molto alti e i rumor, insieme a tutti i presunti leak che stanno invadendo la rete in questo periodo non fanno altro che aumentare l’attenzione attorno a Xbox Series X e PlayStation 5. Qualcosa si sta muovendo, e a confermarlo è proprio uno dei principali protagonisti di questo periodo di avvicinamento alla nuova generazione di console.

Phil Spencer, capo della divisione Xbox, giusto qualche giorno fa aveva rivelato su Twitter di trovarsi in Giappone per parlare con vari studi ed editori nipponici. Nelle scorse ore, Spencer è tornato su Twitter, dichiarando che la sua settimana in Giappone è giunta al termine, e ha voluto chiarire maggiormente di cosa ha discusso con i team giapponesi durante la sua permanenza.

Amazing week in Japan talking Xbox Series X, @XboxGamePass and Project xCloud w/ publishers and studios. Played announced and unannounced games, talked #E32020 and discussed gaming's future. Always come away motivated by the amazing creative talent here in Japan. @Xbox_JP https://t.co/H2s67JG2Ie — Phil Spencer (@XboxP3) January 25, 2020

All’interno del nuovo tweet, Spencer afferma di aver trascorso la settimana a parlare con vari studi ed editori dell’E3 2020 insieme ad altre cose, come Xbox Series X, e i servizi Microsoft Xbox Game Pass e Project xCloud. Sebbene Spencer non scenda in ulteriori particolari, alcuni appassionati si auspicano che il suo viaggio in terra nipponica sia stato positivo anche per una futura acquisizione di un nuovo studio giapponese.

Vedendo gli sforzi di Spencer verso il Giappone, sembra che il marchio Xbox abbia in programma una maggiore espansione in suolo giapponese, proprio lì dove la compagnia di Redmond non è mai riuscita a lasciare il segno. Che tipo di collaborazione vi aspettate tra Microsoft e gli studi di sviluppo giapponesi in futuro?