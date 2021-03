Xbox: Phil Spencer ha ammesso il suo amore verso Nintendo

L’amore verso i videogames è indescrivibile, da ormai circa vent’anni abbiamo potuto testare con mano una evoluzione davvero pazzesca plasmata principalmente con il sentimento più bello del mondo: l’amore. Purtroppo nel corso di questi anni abbiamo assistito anche a guerre davvero futili, schieramenti alle volte imbarazzanti e tanto altro ancora che hanno creato una netta divisione in quattro distinte parti. Chi preferisce Sony, chi Microsoft, chi Nintendo e chi PC. Non vogliamo certo dirvi quale delle quattro sia la migliore, ognuno ha le sue preferenze ed esigenze, diventa però assurdo quando qualcuno attacca in modo totalmente gratuito creando delle discussioni da far accapponare la pelle. Quella di oggi è una notizia di amore tra il capo di Xbox Phil Spencer e la famosa azienda nipponica nata nel 1889.

Il servizio on demand offerto da Sony, Crackle, ha lanciato un documentario con protagonista Nintendo, probabilmente la società per eccellenza nel campo videoludico, tra gli ospiti speciali Phil Spencer che ha potuto parlare del suo amore verso l’azienda giapponese. “Nintendo ha svolto un ruolo fondamentale creando una esperienza familiare, sicura ed invitante offrendo anche esperienze uniche. Penso abbia posto delle basi solide all’industria”

Il capo di Xbox ha inoltre aggiunto quanto segue: “Penso che non si possano separare l’industria videoludica da Nintendo, sono intrinsecamente legate l’una all’altra. Un sacco di persone hanno cominciato a videogiocare grazie a Nintendo. Ho sempre detto che la salute di Nintendo è un elemento che tutti dobbiamo avere a cuore come industria complessiva. Vederli espandere in continuazione è fantastico per tutti, ma anche una fonte d’ispirazione per tutti noi.” Phil Spencer si è voluto soffermare su una particolare piattaforma, il Wii. “Non avrei mai potuto progettare qualcosa di simile, mi manca quella inventiva. Forse non sono così coraggioso, fatto sta che è stato incredibile vederlo”. Ovviamente Spencer ha parlato anche di quel curioso racconto di quando Microsoft voleva acquisire Nintendo ricordando quel momento di divertimento misto ad imbarazzo.

