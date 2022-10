Keystone, l’hardware di Microsoft destinato a Xbox Cloud Gaming mai confermato ufficialmente, è stato appena svelato da Phil Spencer. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’head of Microsoft Gaming ha pubblicato una foto per festeggiare i 25 anni di Fallout, serie iconica di cui il colosso di Redmond detiene i diritti dopo l’acquisizione di Bethesda, con un Vault Boy gigante in primo piano. Nella foto, però, è comparso anche il prototipo del nuovo hardware, che sarebbe destinato esclusivamente al gioco in streaming.

La foto ritrae il tanto rumoreggiato hardware in alto al centro, in una mensola. Keystone, nome in codice rilanciato da diversi giornalisti molto vicini a Microsoft, è stato poi confermato da Tom Warren in un lungo articolo pubblicato su The Verge. Warren ha confermato che il device è proprio il nuovo hardware che si potrà utilizzare solamente sfruttando Xbox Cloud Gaming e che potrebbe includere al suo interno anche altre app dedicate al mondo dell’intrattenimento, come per esempio Netflix.

Subito dopo la pubblicazione della foto il team di Xbox ha “rimproverato” via social Phil Spencer. “Cosa abbiamo detto in merito a mostrare vecchi prototipi, boss?”, le parole scritte dai social media manager dietro l’account Twitter ufficiale dedicato al brand gaming di Microsoft. Difficilmente però Spencer ha commesso una simile leggerezza: più facile, invece, che si tratti di una mossa programmata da parte del team marketing, visto che non è neanche la prima volta che accade qualcosa di simile. In passato proprio Spencer aveva sistemato alcuni oggetti in una libreria di casa sua, in modo che fossero ben visibili durante alcune dirette. Una maniera simpatica per qualche teaser, che poi si è rivelato corretto, come la collaborazione con Hideo Kojima.

Vault Boy left the shelter and stopped by my office to celebrate the #Fallout25 Anniversary. Congratulations to the @Fallout @Bethesda teams on this major milestone for an iconic franchise. pic.twitter.com/hGoN1sAQRK — Phil Spencer (@XboxP3) October 10, 2022

Keystone deve essere ancora annunciato ufficialmente da parte di Microsoft. Il device potrebbe mostrarsi durante la prossima edizione dei The Game Awards: lo show, condotto da Geoff Keighley, nel 2019 mostrò al mondo il design di Xbox Series X. Molto probabile dunque una nuova partnership con il giornalista canadese, visto che la kermesse potrebbe essere un palco perfetto per un annuncio di questo genere.