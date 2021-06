Xbox: Phil Spencer parla del successo della compagnia e dei giochi futuri

Dopo una conferenza E3 a dir poco scoppiettante, Microsoft si dimostra essere particolarmente in salute per quanto riguarda il gaming. Proprio per discutere delle ultime mosse della compagnia, di recente Phil Spencer è stato protagonista di una lunga chiacchierata con la redazione di IGN USA. Durante questa intervista, il capo della divisione Xbox ha toccato moltissimi argomenti che ruotano attorno alle varie divisioni gaming della compagnia di Redmond.

All’interno dell’intervista, Phil Spencer ha voluto ribadire come tutta la compagnia stia continuando a spingere su una forza maggiore per i propri team first party, così come continua la ricerca di studi di sviluppo geograficamente più diversificati da inserire nella famiglia sempre più allargata degli Xbox Games Studios. Questo per continuare l’ottimo trend attuale, che vede il brand Xbox nella migliore posizione di sempre per quanto riguarda console, studi first party e servizi.

La conversazione con la redazione di IGN USA ha toccato anche altri punti d’interesse, come per esempio la volontà da parte della divisione gaming di spingersi sempre più apertamente verso i giocatori PC. C’è stato spazio anche per parlare di qualche nuovo gioco in sviluppo, come per esempio il prossimo progetto targato Obsidian Avowed che, stando a quanto detto da Spencer, la compagnia vuole dare al team il budget e il tempo necessario per rendere quel titolo il migliore mai fatto per il team di sviluppo.

Spencer ha parlato ovviamente anche dei servizi come Xbox Game Pass o il più recente xCloud, il quale a detta del capo della divisione, permetterà in futuro di non lasciare indietro nessuno, anche chi deciderà di non passare a Series X|S ma vorrà rimanere nella generazione di console One. Infine, è stata citata la carenza di chip, confermando che resterà un problema per un pò di tempo, anche perchè la richiesta di hardware Xbox non è mai stata così alta come oggi.