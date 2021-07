Xbox: Phil Spencer sul futuro, “sui giochi rischieremo di più”

Del futuro di Xbox ne abbiamo avuto un assaggio proprio qualche settimana fa durante l’E3 2021. A differenza dei primi mesi di vita delle nuove console Series X|S, la seconda metà dell’anno vedrà in arrivo sulle piattaforme americane una serie di titoli molto interessanti, molti dei quali provenienti proprio dagli studi first party. C’è però ancora molto fumo attorno al futuro della compagnia, e a darci qualche dettaglio in più è stato proprio Phil Spencer.

Il capo della divisione Xbox ne ha parlato di recente all’interno di un’intervista alla redazione di The Guardian, all’interno della quale si è parlato principalmente del futuro del marchio Microsoft. “Penso che probabilmente stiamo sviluppando più giochi ora di quanti ne abbiamo fatti nella storia di Xbox”, afferma Phil Spencer. “I giocatori, che si tratti di un abbonamento o di una console, stanno investendo attivamente su cose nuove. Queste sono probabilmente più rischiose, perché, se funziona, si ottiene valore e si portano i giocatori nell’ecosistema”.

Come sottolinea The Guardian, il mantra di Phil Spencer è sempre stato quello di mettere il giocatore al centro dell’esperienza e del business. Quindi, se i giocatori richiedono di giocare a giochi insoliti, o più rischiosi da realizzare, le compagnie devono trovare un modo per supportarli. Grazie a tutti i servizi di streaming moderni e dei modelli di abbonamento in cloud, si può e si deve dare spazio a ogni genere di esperienza, anche quelle più sperimentali e strane.

Tra questi servizi Xbox Game Pass è stato uno dei primi ad incentrarsi su una marea di esperienze di vario tipo e genere. Si può dire, infatti, che proprio Microsoft abbia aperto le porte nel modo giusto al trend dei servizi, e grazie ad esso la compagnia americana sarà in grado di prendersi qualche rischio producendo titoli che possono abbracciare potenzialmente varie community di appassionati.