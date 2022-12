Fin dal momento del suo annuncio, Pentiment ha stupito un po’ tutti. Per la prima volta in assoluto, uno studio first party di Xbox non aveva lavorato a un gioco gigantesco, ma più a un’avventura molto contenuta, ma dal forte impatto stilistico e autoriale. E secondo Jeff Grubb, giornalista di GameSpot, potrebbe non essersi trattato di un caso isolato.

Stando alle parole di Grubb, dichiarate in occasione del podcast di XboxEra, Microsoft sarebbe al lavoro su uno showcase per mostrare ai giocatori novità e aggiornamenti sui giochi già annunciati. Lo show, ben lontano dall’essere confermato, potrebbe però essere il palco ideale per svelare qualche nuovo annuncio, tra cui un gioco sulla falsa riga di Pentiment, sviluppato da Tango GameWorks, team di sviluppo appartenente a Bethesda e Zenimax, di conseguenza first party del colosso di Redmond.

Quanto c’è di vero nelle parole di Jeff Grubb? Difficile dirlo allo stato attuale. Dobbiamo però prendere in considerazione due elementi: il primo è l’assenza totale di Xbox ai The Game Awards 2022. Al momento i vari studi di Microsoft sono impegnati nella realizzazione di diversi giochi, tra cui Starfield e Forza Motorsport. L’assenza di Redmond allo show di inizio dicembre è stata avvertita in maniera significativa dai giocatori e non è escluso che Microsoft decida di organizzare un evento nei primi mesi del 2023 per aggiornare gli utenti del suo ecosistema.

Per quanto riguarda invece progetti più piccoli, Phil Spencer (Head of Microsoft Gaming) si è dimostrato più volte incline ad approvare giochi di diverso tipo. Grounded ne è un esempio, così proprio come Pentiment, due titoli e due progetti molto distanti dalla concorrenza. Non è dunque escluso che anche altri team di Xbox non stiano lavorando a esperienze più compatte e più di “nicchia”. Ci sono dunque tutti gli elementi per far sì che queste voci di corridoio diventino effettivamente reali, ma come sempre vi invitiamo a prendere queste dichiarazioni con le pinze e attendere eventuali comunicati ufficiali.