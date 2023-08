Microsoft sta cercando di essere più trasparente riguardo a come applica gli standard della community Xbox e per questo motivo, ha comunicato che da oggi entrerà in vigore una nuova politica per la sospensione degli account, la quale si svilupperà attraverso otto livelli.

Ogni qualvolta l’azienda dovrà intervenire nei confronti di un utente, l’azione verrà interpretata in “livelli”. Il raggiungimento da parte dell’utente di un determinato numero di livelli, decreterà la durezza dell’azione intrapresa da Microsoft. Allo stesso modo, in base alla gravità di ciò che verrà fatto dall’utenza, Microsoft potrà decidere quanti livelli applicare all’account incriminato.

Al raggiungimento di due livelli, il giocatore verrà sospeso per un giorno. Quando si arriva a quattro livelli, Xbox sospenderà l’account per una settimana. Se si dovesse raggiungere l’ottavo livello, l’account incriminato sarà escluso dal multiplayer, dalla messaggistica, dai party, dalle chat di gruppo e dalle altre funzioni sociali di Xbox, per un anno. Durante una sospensione, però, l’account può comunque accedere, giocare ai giochi che non richiedono i servizi online di Xbox, utilizzare una selezione di app e fare acquisti regolarmente.

Xbox, inoltre, ha chiesto ai giocatori di segnalare qualsiasi violazione degli standard della community che vedono, o sentono, commettere. Il team di sicurezza preposto, valuterà tutte queste segnalazioni per capire se effettivamente è avvenuta una violazione. In caso positivo, stabiliranno il livello di quest’ultima e informeranno entrambi gli utenti sulle misure messe in atto.

Ogni livello raggiunto da un’account, permarrà su quest’ultimo per sei mesi e fino alla loro scadenza potranno essere conteggiati nel totale. Questo vuol dire, molto banalmente, che due piccole violazioni delle regole, da un livello ciascuna, porteranno comunque alla sospensione di un giorno.

Al netto di tutto questo, se il team di sicurezza considererà una violazione degli standard della community particolarmente grave, o flagrante, potrebbe emettere un ban permanente, indipendentemente dal numero di livelli raggiunti dall’account.

I giocatori, a partire da oggi, possono visualizzare la loro personale cronologia di applicazione delle norme, dove possono vedere quanti livelli hanno raggiunto, quali azioni sono state intraprese da Microsoft e quando terminerà un eventuale sospensione. All’interno di questa cronologia, sarà anche possibile fare appello contro eventuali azioni di Microsoft errate o contestabili.

Eventuali applicazioni di norme, effettuate su un account prima di oggi, non verranno conteggiate nel numero di livelli di un’account. Tuttavia, i giocatori attualmente sospesi, non riceveranno uno sconto della pena e prima di poter accedere al nuovo sistema dovranno scontare il provvedimento in atto.

Microsoft sottolinea che nel 2022 ha emesso sospensioni temporanee per meno dell’uno percento dei giocatori e solo un terzo di questi ha ricevuto una seconda sospensione. Infine è giusto sottolineare che questa è l’ultima di una serie di iniziative dell’azienda, atte a rendere la community Xbox sicura e accogliente per tutti. Recentemente, infatti, Microsoft ha introdotto una funzione su Xbox che consente agli utenti di registrare, e segnalare, eventuali chat vocali abusive o inappropriate.