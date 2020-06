Xbox vs PS5: anche Microsoft ha una seconda console da svelare?

Settimana scorsa abbiamo finalmente potuto mettere gli occhi su alcuni dei nuovi titoli che usciranno su PlayStation 5, ma l’evento digitale di Sony ci ha proposto anche delle belle sorprese inaspettate. Non solo abbiamo visto PS5 in tutto il suo splendore, ma è stato confermato che la next gen della casa giapponese avrà ben due varianti: una con lettore blu ray e l’altra senza, proponendo una macchina da gioco all digital. Ora, stando a un nuovo marchio registrato da Microsoft, sembra che anche la compagnia americana abbia intenzione di rilasciare due nuove Xbox di prossima generazione.

Nelle scorse ore infatti, sembra che Microsoft abbia registrato il marchio “Xbox Series”. Sebbene al momento non ci sia ancora nessuna dichiarazione ufficiale da parte della casa di Redmond, questo appare come un ennesimo indizio sulla volontà di Microsoft di proporre ai videogiocatori due versioni differenti della propria console next gen. Insieme a Series X infatti, sembra sempre più probabile l’esistenza di una Xbox Series S.

Composizione fan made

Per ora i piani di Microsoft stanno procedendo secondo il ruolino di marcia della compagnia, esattamente come ha dichiarato settimana scorso Aaron Greenberg. Sappiamo che il prossimo evento digitale Xbox 20/20 è atteso per il mese prossimo e sarà dedicato alla presentazione dei giochi in sviluppo presso gli Xbox Game Studios.

Non sappiamo ancora cosa ci aspetta per questo mese, e per il momento la compagnia americana non si è ancora pronunciata su una seconda console di prossima generazione più economica. Credete che il marchio registrato da Microsoft in questi giorni si possa riferire a Xbox Series S? Vi aspettate un secondo modello di console anche da parte della compagnia con sede a Redmond? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.