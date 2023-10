Xbox rende più facile giocare ai titoli pensati per la tastiera

Il recente aggiornamento di Xbox ha introdotto una funzionalità che consente di mappare i tasti della tastiera, sui pulsanti del controller.

Questa caratteristica è disponibile per i possessori dell'Xbox Elite Wireless Controller Series 2 e dell'Xbox Adaptive Controller, permettendo loro di assegnare tasti specifici della tastiera ai pulsanti del controller.

Questo aggiornamento mira a semplificare l'esperienza di gioco, particolarmente in titoli con un supporto limitato per il controller o con una grande varietà di comandi.

Microsoft ha inizialmente reso questa funzionalità disponibile agli Xbox Insiders o scorso agosto e ora la sta rendendo accessibile attraverso l'app Xbox Accessories su PC e console.

Con questa nuova opzione, è possibile mappare qualsiasi pulsante del controller, per riprodurre un tasto della tastiera, permettendo, quindi, di rendere maggiormente confortevole l'esperienza finale.

Inoltre, la nuova funzione, consente di abbinare uno, o più, tasti di modifica, quali Ctrl, Shift, Alt e Win, a un singolo tasto standard e di mappare queste semplici combo a un pulsante del controller.

Questo offre la possibilità di mappare sequenze complete di tasti, come "Ctrl + Shift + C", su un singolo pulsante.

Microsoft sta anche semplificando l'importazione delle acquisizioni dei giochi Xbox in Clipchamp, il suo editor video per Windows. Questa novità offre agli utenti un modo più agevole per modificare, e condividere, i propri contenuti di gioco.

Un'altra miglioria importante riguarda la gestione dei dati di diagnostica. Ora è possibile scegliere di non condividere tali dati in modo account-based. Una volta effettuata questa selezione su un dispositivo, la preferenza sarà applicata su tutti i dispositivi in cui si effettua l'accesso con lo stesso account.

Questi aggiornamenti migliorano notevolmente l'esperienza di gioco su Xbox, offrendo ai giocatori maggiore flessibilità nella personalizzazione dei comandi e semplificando alcune delle attività legate alla condivisione, e modifica, dei contenuti multimediali.