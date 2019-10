Xbox Scarlett: tutti i controller Xbox One saranno compatibili

Tramite il product manager degli accessori Xbox arriva la conferma che Xbox Scarlett sarà compatibile con tutti i controller Xbox One

Come sappiamo, la console di nuova generazione Microsoft, Xbox Scarlett (o Project Scarlett, a voler essere del tutto precisi), arriverà sul mercato proponendo la retrocompatibilità con tutti i giochi delle ludoteche Xbox. La console verrà rilasciata nel periodo natalizio del 2020, proprio come PlayStation 5, e nonostante manchi ancora parecchio tempo continuano a uscire sulla rete nuove e interessanti informazioni sulle piattaforme da gioco di nuova generazione.

Tramite il profilo Twitter di James Shields, il Product/Marketing Manager che si occupa degli accessori Xbox, arriva la conferma ufficiale per cui tutti i precedenti controller di Xbox One saranno compatibili anche su Xbox Scarlett. Nello specifico James ha dato questa nuova informazione rispondendo a un fan sicuro del fatto che i nuovi controller Elite V2 sarebbero stati compatibili anche con la nuova console Microsoft.

Yep – all Xbox One controllers! — James Shields 🎃 (@shieldsjames) October 17, 2019

Questa conferma non fa altro che affermare quanto sia importante per Microsoft lanciare sul mercato una nuova generazione che possa essere sia improntata verso il futuro del videogioco che al passato, aprendosi non solo alla possibilità di permettere ai giocatori di recuperare titoli delle vecchie console targate Microsoft, ma anche di utilizzare i controller già in possesso all’utenza Xbox.

I dettagli riguardo Xbox Scarlett sono stati condivisi durante la conferenza Microsoft nel corso dello scorso E3 2018, e al momento non sappiamo ancora con certezza ulteriori informazioni sulla console. Cosa pensate della retrocompatibilità di tutti i controller Xbox One su Scarlett? Diteci la vostra.