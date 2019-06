Xbox Scarlett: Microsoft aveva parlato di due console, ecco cosa intendeva

Xbox Scarlett è una o due console? Microsoft aveva citato due device: ecco cosa intendeva con le parole pronunciate lo scorso anno.

Uno dei rumor più ricorrenti legati a Xbox Scarlett è legato alla presenza di due modelli di console: Lockhart e Anaconda. La prima sarebbe dovuta essere “l’Xbox Scarlett S” della nuova generazione, ovvero una piattaforma meno costosa e meno potente, mentre la seconda sarebbe stata una “Xbox Scarlett X”, la console di fascia alta next-gen. All’E3 2019, però, si è parlato solo di “Project Scarlett”.

Microsoft stessa, lo scorso anno, aveva affermato di essere al lavoro su più console, al plurale, quindi molti si aspettavano la presentazione di due macchine da gioco, o comunque un accenno a una seconda versione in arrivo in futuro. È cambiato qualcosa nei piani della casa di Redmond?

Ci pensa ora Phil Spencer ha risolvere il nostro dubbio. Parlando con BusinessInsider il capo di Xbox afferma: “Lo scorso anno abbiamo detto console, al plurale, e abbiamo infatti distribuito una console [Xbox One S All-Digital Edition, ndr] e ne abbiamo presentata un’altra. Penso che questo sia un plurale. Tecnicamente lo è! (risata) Ora come ora, siamo focalizzati su Project Scarlett, ovvero quello che abbiamo mostrato sul palco.”

Va notato che, ogni volta che ne parla, Spencer sta bene attendo a non affermare che Project Scarlett è una o più console, ma afferma sempre che è “ciò che è stato mostrato“. Non sarebbe strano se quanto accaduto con l’attuale generazione si ripetesse nella prossima, ma per ora i dettagli ufficiali non ci permettono di presupporre più modelli di Xbox Scarlett.

Diteci, voi cosa ne pensate?