Xbox Scarlett: l’esclusiva di The Initiative sarà “follemente ambiziosa”

Xbox Scarlett potrà contare su molte esclusive, come nel caso di quella di The Initiative, il nuovo team creato da Microsoft.

La next-gen è ufficiale e in casa Microsoft si parla da mesi di Xbox Scarlett. Attualmente, però, non sappiamo molto del parco titoli della console: oltre a un primo (incredibile) filmato dedicato a Halo Infinite di 343 Industries, non c’è stato molto altro da vedere. Il colosso di Redmond, però, ha racimolato un bel gruppo di team first party, sia acquisendoli che creandone uno nuovo: The Initiative.

Il team, all’annuncio, era ancora in piena costruzione e, dopo un periodo necessario a trovare almeno i membri principali, è iniziata la preproduzione del loro primissimo gioco. Ovviamente non ci sono ancora informazioni su ciò su cui stanno lavorando, ma Drew Murray, il Senior Sistems Designer, ha affermato in un tweet che si tratta di qualcosa di “follemente ambizioso”. Potete vedere le sue parole qui sotto.

My brain is stuck on filling this Senior #Systems #Designer role @TheInitiative @Xbox. Why don't you come and help me, @slaypiece, and the rest of the team design and build this crazy ambitious game we're making over here? #GameDevJobs #GameDev https://t.co/xCLMlt23Ui — Drew Murray (@PlaidKnuckles) October 22, 2019

Come potete leggere, il team è ancora in cerca di alcune figure, quindi ci vorrà di certo un po’ di tempo prima di poter vedere anche solo i primi frutti del loro lavoro, ma di certo gli appassionati di Microsoft staranno già immaginando cosa potrà realizzare questo nuovo team con Xbox Scarlett.

Le esclusive sono spesso un fattore decisivo nella scelta di una console e, per la prossima generazione, Microsoft sembra voler puntare molto sulle produzioni interne. Queste daranno inoltre un grande valore aggiuntivo a Xbox Games Pass, il servizio in abbonamento che dà accesso a tutte le esclusive di Redmond fin dal D1, come nel recente caso di Gears 5. Diteci, voi cosa sperate stiano creando? Che genere di gioco vorreste vedere su Xbox Scarlett?