Xbox Scarlett: Phil Spencer conferma che ci saranno più giochi single player

Xbox Scarlett potrò contare su più giochi single player? Secondo quanto dichiarato da Phil Spencer, è altamente probabile che avvenga.

Una console si vende grazie a molti elementi: il costo, le feature di sistema esclusive, la fidelizzazione e, per molti sarà il fattore più importante, i giochi. Le macchine da gioco, come già si capisce dal nome, sono pensate per divertirsi con i videogame: indipendentemente dal genere o dallo stile, tutti vogliamo che vengano realizzati molti tipi di videogiochi, che ci intrattengano per ore e ore. Se si vogliono creare giochi in esclusiva per la propria console, bisogna però avere nella propria “scuderia” molti team di sviluppo. Microsoft, infatti, negli ultimi anni ne ha acquisiti tanti, creando gli Xbox Game Studios, che probabilmente daranno il massimo sulla prossima console, Xbox Scarlett.

Ora che la casa di Redmond ha tutti gli sviluppatori di cui ha bisogno, la domanda principale del pubblico è: che tipo di giochi creeranno? Al giorno d’oggi i titoli multiplayer e i game as a service sono quelli più redditizi: possibile che Microsoft punti a essi? Ci saranno anche dei giochi single player? Queste domande se le è poste anche un utente di Twitter. Phil Spencer, capo di Xbox, gli quindi ha risposto con le seguenti parole: “Sì, posso confermarlo. Grazie alle nuove leve degli Xbox Game Studios, abbiamo molti team che hanno creato ottimi giochi fondati sul single player e vogliamo che continuino.”

Per quanto non si dica esplicitamente che i team siano al lavoro su Xbox Scarlett, è altamente probabile che molti di essi creeranno il proprio primo titolo esclusivo Xbox sulla prossima generazione. L’unico team che ha già svelato il prossimo progetto è Ninja Theory: i creatori di Hellblade Senua’s Sacrifice stanno realizzando Bleeding Edge. Abbiamo poi tre studi che stanno concludendo il proprio ultimo progetto multipiattaforma e che quindi difficilmente si metteranno al lavoro su Xbox One: inXile Entertainment (Wasteland 3), Double Fine Productions (Psychonauts 2) e Obsidian Entertainment (The Outer Worlds).

Indipendentemente dal “quando”, pare che gli Xbox Game Studios lavoreranno (anche) su giochi single player. Diteci, siete contenti?