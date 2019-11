Xbox Scarlett: un leak ne rivela la data di lancio?

Un insider ha posta sul proprio profilo Twitter una leak riguardo alla possibile data di lancio della console di nuova generazione Xbox Scarlett.

Microsoft non ha ancora rivelato ulteriori dettagli su Xbox Scarlett, nome in codice della prossima console che prenderà l’eredità di Xbox One. Mentre aspettiamo l’X019 di Londra per vedere se la società ci darà una prima occhiata più dettagliata alla nuova console, un insider afferma che la data di rilascio di Xbox Scarlett sarebbe fissata per il mese di novembre del 2020.

Questo leak proviene da Twitter, dove l’insider PSErebus ha twittato un post affermando che “Xbox Project Scarlett sarà la console più potente nel momento in cui verrà lanciata il 6 novembre 2020”. Sappiamo già che la finestra di lancio di Xbox Scarlett, e anche quella di PlayStation 5, coinciderà con le vacanze natalizie del 2020, ma non abbiamo ancora un giorno preciso per entrambe le console.

Lo stesso utente ha poi continuato pubblicando un ennesimo post riguardo Xbox One X riferendosi alla console attuale: “Divertiti finché dura. Ti restano 52 settimane”. Il post è seguito dall’hashtag XO19, suggerendo agli utenti che Microsoft potrà effettivamente dare nuove notizie sulla prossima console durante il prossimo evento londinese. È interessante notare che lo stesso PSErebus ha in passato correttamente anticipato altre date di rilascio e ciò gli da un certo tipo di credibilità in merito.

Sembra ancora presto per conoscere la data di lancio ufficiale della nuova console Microsoft, ma con l’evento X019 a soli 3 giorni di distanza, potrebbero esserci delle sorprese dietro l’angolo. Vi ricordiamo sarà possibile seguire l’evento londinese in streaming sui canali ufficiali Xbox venerdì 15 novembre alle ore 11:30, orario italiano. Pensate che la data svelata dal leaker possa essere credibile? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.