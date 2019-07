Xbox Scarlett e un progetto Top Secret: ecco i piani di Playground Games

Playground Games ha svelato durante un'intervista i propri piani tra Xbox Scarlett ed un attesissimo progetto Top Secret.

Uno degli annunci più interessanti ed importanti della celebre kermesse di Los Angeles, tenutasi oramai più di un mese fa, è sicuramente stata Xbox Scarlett. Microsoft durante l’E3 2019 ha infatti svelato al pubblico l’esistenza della nuova console next-gen, compresa di una data di lancio indicativa.

Ad un mese di distanza a tornare sull’argomento è una delle software house di punta degli Xbox Game Studios, ossia quella Playground Games che negli ultimi anni ci ha regalato alcuni dei racing game più belli di sempre. Oggetto delle dichiarazioni dello studio non è però stata solamente l’attesissima console next-gen del colosso americano ma bensì anche un progetto Top Secret.

Il creative director di Playground Games, Ralph Fulton, ha infatti affermato riguardo Xbox Scarlett: “Siamo assolutamente eccitati riguardo la nuova console, sentiamo di essere all’inizio di qualcosa che cambierà radicalmente il modo di giocare. Ciò è veramente elettrizzante ma ci riempie anche ovviamente di pressione”.

A preoccupare particolarmente la software house è infatti il ruolo centrale che essa ricopre nello sviluppo di Xbox Scarlett. Considerando come Playground Games sia uno dei fiori all’occhiello di Xbox Game Studios ciò non deve però assolutamente sorprendere.

Per quanto riguarda invece i progetti futuri dello studio la software house ha affermato che continuerà a supportare nei prossimi mesi l’ottimo Forza Horizon 4 per poi spostare tutte le proprie forze su un progetto Top Secret. Purtroppo non hanno potuto ovviamente svelare nulla di più riguardo il misterioso open world attualmente in lavorazione e non è quindi chiaro se si tratterà del nuovo attesissimo capitolo di Fable o se invece sarà una nuova IP.

Che ne pensate di questa notizia, su cosa vi piacerebbe vedere Playground Games al lavoro? Preferireste un nuovo episodio di Fable o vi piacerebbe maggiormente vedere una nuova proprietà intellettuale?