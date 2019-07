Xbox Scarlett vs PS5? No, per Microsoft vincere non significa sconfiggere l’avversario

Xbox Scarlett e PS5 dovranno scontrarsi, ma vincere non significa per forza abbattere l'avversario e dominare in completa solitudine il mercato.

La console war viene data per scontata da tanti, oggigiorno. Molte community online lottano verbalmente per decidere qual è la piattaforma da gioco migliore e dimostrare la propria superiorità. Tali persone, forse, pensano che lo stesso accada anche nel mondo degli affari: be’, non è così. Microsoft e Sony, ad esempio, sono in diretta competizione da più di dieci anni e lo saranno ancora di più con l’arrivo di Xbox Scarlett e PS5: questo però non significa che non possano sopravvivere una a fianco dell’altra.

A questo riguardo si è espresso Phil Spencer, capo di Xbox e della divisione gaming di Microsoft, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Fortune. Spencer ha affermato che il mercato videoludico è in costante crescita e che a suo parere avere successo non significa sconfiggere gli avversari e affossarli.

Vediamo le sue parole, in traduzione, quando gli è stato chiesto se questa percezione di estrema competizione che caratterizza il pubblico medio ha qualche effetto sulle decisioni di Microsoft: “No, non ritengo che il lato più competitivo abbia un’influenza su di noi. Ascolto sempre la community, ma le persone che vogliono vedere gli altri fallire per far sì che il loro team sia quello vincente… no, loro non li ascolto.”

Ha poi continuato affermando “Quando abbiamo annunciato l’accordo con Sony, c’erano persone online che dicevano ‘perché li state aiutando?’. Non si rendono conto che abbiamo da anni una relazione con Sony. Sony ha prodotto vari PC e hanno Windows come sistema operativo. Usano i nostri tool per realizzare i giochi. Quest’idea che l’unico modo per avere successo sia affossando gli altri non è il modo in cui funziona l’industria oggigiorno. Non è affatto così.”

Inoltre, Spencer ha fatto notare che Microsoft è in realtà uno dei più grandi publisher di terze parti presente su PlayStation, visto che possiedono Mahjong e, sopratutto, Minecraft. Xbox Scarlett e PS5 dovranno scontrarsi e alla fine ci sarà un vincitore, ma questo non significa che ci sarà un vero sconfitto. Diteci, voi cosa ne pensate?