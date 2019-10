Xbox Scarlett, confermata la retrocompatibilità con tutte le vecchie console

In questi giorni non si fa altro che parlare di PlayStation 5, la nuova console di casa Sony, ma non bisogna dimenticare che Microsoft è sempre attiva nel condividere informazioni legate alla propria macchina da gioco: Xbox Scarlett. La società di Redmond ha, per esempio, aggiornato la descrizione ufficiale della console.

Come riportato dall’insider Klobrille, la nuova descrizione recita: “Project Scarlett segna un nuovo traguardo in termini di potenza, velocità e performance delle console. Arriverà nell’inverno 2020 insieme a Halo Infinite. Grazie a un processore AMD personalizzato, una memoria GDDR6 e un SSD di nuova generazione, Project Scarlett darà agli sviluppatori tutta la potenza necessaria per portare la loro visione creativa in vita. Migliaia di giochi di quattro generazioni daranno il meglio di sé su Project Scarlett.”

This is the official Project Scarlett description. It shows the focus on BC & the importance of having a Halo game available at launch with Halo Infinite, something that hasn't happened since Halo Combat Evolved on the Original Xbox. pic.twitter.com/jyAherWFK9

— Klobrille (@klobrille) October 8, 2019