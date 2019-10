Xbox Scarlett includerà una telecamera 4K? Microsoft risponde

Xbox Scarlett includerà una telecamera 4K a bassissima latenza per incentivare lo streaming? Microsoft risponde ai rumor.

Nella giornata di ieri sono emersi nuovi rumor legati ai devkit di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, le nuove console di casa Sony e Microsoft. Tra le varie informazioni svelate, si parlava anche della presenza in entrambe le console di una telecamera, pensata per incentivare il mondo dello streaming. In particolar modo, si affermava che la casa di Redmond stesse puntando su tale componente molto più di Sony, con supporto al 4K a bassissima latenza.

Microsoft ha ora commentato i rumor. La risposta, molto semplicemente, è no, non è in sviluppo alcuna telecamere per Xbox Scarlett e non è stata consegnata agli sviluppatori alcuna tecnologia di tal tipo. Microsoft ha in pratica smentito tutto e questo non può non far sorgere dei dubbi sulle altre informazioni riportate dal rumor.

Purtroppo man mano che le nuove console si avvicinano i falsi leak e rumor diventano sempre più frequenti. In questo caso, la fonte originale (ovvero Gizmodo) ha dichiarato credibile le informazioni della fonte anonima (e quindi non verificabile), ma chiaramente non è così.

Non ci rimane altro da fare se non attendere nuove informazioni, speriamo ufficiali. Diteci, quali sono le vostre speranze per Xbox Scarlett e PS5? Come ve le immaginate? Con uno schermo olografico come suggerito dal brevetto Sony?