Xbox Scarlett: tappeto VR, controlli di movimento e stilo al centro di nuovi brevetti

Xbox Scarlett potrebbe accogliere molte tecnologie, come la VR, uno stilo e sistemi di movimento, almeno stando a nuovi brevetti.

Xbox Scarlett, o a voler essere più precisi “Project Scarlett”, è la nuova macchina da gioco di Microsoft e sarà disponibile alla fine del 2020. Manca solo un anno alla next-gen (probabilmente anche in casa Sony) e ancora non sappiamo molto su quel che ci aspetta. Molti presuppongo che i nuovi device saranno molto simile a PS4 e Xbox One, semplicemente aggiornati nelle componenti. Ci potrebbero però essere varie novità di peso in arrivo per la console di Redmond.

Un utente Twitter, tale WakingCat, ha scovato una serie di brevetti legati a uno stilo, un sistema di motion control e anche un tappetino per la VR. Ricordiamoci subito che un brevetto non è direttamente legato alla produzione dell’oggetto, ma non di meno è interessante vedere quali idee hanno in quel di Redmond.

Come potete vedere qui sopra, il tappetino VR servirebbe per indicare i limiti della mappa e della zona di movimento, così da dare un’indicazione al giocatore. Ovviamente non manca l’headset VR e la telecamera, che potete vedere sopra il televisore.

Un altro brevetto è legato ai controlli di movimento che sembrano essere strutturati in modo molto simile a quanto già fatto con Wii e PlayStation Move. Una mano è adibita al movimento con un controller di movimento mentre l’altra ha un device con una levetta. Infine, lo stilo dovrebbe permettere di intereagire tramite un secondo schermo (smartphone e tablet?) in stile Nintendo DS.

Come già detto, si tratta solo di brevetti ed è probabile che nulla venga prodotto da Microsoft. Per ora, in ogni caso, non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni ufficiali su Xbox Scarlett: speriamo di riceverne già nei prossimi mesi e di non dover attendere fino all’E3 2020. Voi cosa ne pensate?