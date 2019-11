Xbox Scarlett: uscirà un nuovo gioco degli Xbox Game Studios ogni 4 mesi

Attualmente Microsoft si proietta verso un 2020 ricco di nuove uscite e di nuove informazioni su Xbox Scarlett ed xCloud. La console di nuova generazione Microsoft infatti dovrebbe essere rilasciata durante le festività natalizie del 2020; nel frattempo il Game Pass continua a affermarsi come uno dei migliori servizi della generazione e le prime impressioni del servizio di Cloud Gaming, xCloud, sono positive.

Per avere un’anticipazione su quella che sarà la strategia di Microsoft in vista del nuovo anno, e della next gen, la redazione di GamesRadar ha incontrato Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios, per avere un’idea più precisa su ciò che ci si aspetta mentre ci avviciniamo sempre di più ad un annuncio di Xbox Scarlett.

Booty si è espresso soprattutto sulla volontà da parte degli Xbox Game Studios di pubblicare un nuovo gioco con tempistiche differenti rispetto al passato della compagnia. “Il nostro obiettivo al momento è quello di riuscire a pubblicare un gioco, più o meno, ogni tre o quattro mesi”. l portfolio degli Xbox Game Studios ora può contare un totale di 15 studi First Party, sette dei quali sono stati acquisiti dal 2018, con altri due creati da zero.

Il responsabile degli studi first party continua dicendo: “abbiamo ancora del lavoro da fare, ma abbiamo una bella sensazione per arrivare al 2020 con una nostra line-up ricca di contenuti”. Al momento non abbiamo ulteriori dettagli su Xbox Scarlett, ma sembra la divisione Xbox abbia capito ed imparato dagli errori fatti durante il lancio di Xbox One. Quali giochi vi piacerebbe vedere accompagnare il lancio di Xbox Scarlett?