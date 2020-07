Xbox: seguite con noi su YouTube un’intera giornata dedicata all’evento

Giovedì finalmente vedremo i videogiochi Xbox Game Studios girare su Xbox Series X – in arrivo anche su PC e One. Un evento atteso, voluto e che finalmente si appresta a giungere carico di aspettative, soprattutto dopo il criticato evento di maggio. Qua però, non siamo più nel campo dei “first look”, ma di una vera e propria live di circa un’ora in cui assisteremo ai più importanti annunci Xbox dell’anno.

Per l’occasione, noi di Tom’s Hardware e GameDivision, non solo seguiremo l’evento in diretta su YouTube, commentando e traducendo, ma dedicheremo un’intera giornata a Xbox per arrivare carichi allo showcase dell 18:00. Il tutto sarà trasmesso sul nostro canale YouTube, di seguito potete trovare il programma ufficiale:

Dalle 10:00 Andrea Riviera e Giacomo Todeschini parleranno dell’ecosistema voluto dall’azienda di Redmond, da dove è partita l’idea e come si è evoluta nel corso degli anni fino ad arrivare a Game Pass e Project xCloud. Dalle 12:00 sarà il tempo di parlare delle aspettative dei giochi che verranno presentati, insieme ad Andrea Riviera, Giacomo Todeschini ed Emanuele D’Ascanio. Alle 15:00 parleremo dell’hardware della console Microsoft insieme al responsabile della sezione hardware, Marco Pedrani. Infine, dalle 16:30, saremo live fino alle 19:30 per seguire il pre-show e l’evento Xbox in tutta la sua interezza. Live reaction, commenti, traduzioni e discussioni vi accompagneranno in uno degli eventi più importanti dell’anno.

Tutta la community di Tom’s è ovviamente invitata a partecipare, chiacchierare e interagire con i redattori, ma anche porre quesiti o esporre dubbi. L’appuntamento è quindi fissato a partire dalle 10:00 del mattino di giovedì 23 luglio. Come detto, vedremo giochi tra cui l’attesissimo Halo Infinite, Tell me Why, Psychonauts 2, Hellblade 2 e i nuovi progetti da Obsidian, Playground Games e gli altri studi first party del team Xbox. Voi che cosa farete, seguirete con noi l’Xbox Games Showcase? Fatecelo sapere nello spazio riservato ai commenti.