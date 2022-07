Xbox Series S, ideata da Microsoft come un perfetto entry-point per i giocatori meno esigenti, garantisce prestazioni next-gen, caricamenti veloci e il futuro supporto a tutti i giochi pensati solamente per le console di attuale generazione, una volta che Xbox One verrà definitivamente messa da parte.

Come sicuramente saprete, a differenza della sorellina maggiore Series X, Xbox Series S si trova negli store con una maggiore facilità, ma non si era mai vista proposta a questo prezzo, in occasione del Prime Day 2022. Ebbene sì, la console è disponibile a soli 239,99€, un bel risparmio considerando si tratti di un prodotto ancora nuovissimo, messo sul mercato da poco tempo.

Entrando nello specifico, parliamo di una console caratterizzata da un form factor eccezionale; la console più piccola e silenziosa di sempre, sostanzialmente. Questo minuzioso design vi consente di posizionare Series S con molta facilità, sotto un televisore, oppure accanto al monitor sulla vostra scrivania. Non manca, chiaramente, neanche il controller, presente in confezione nella sua colorazione bianca, così da accompagnare al meglio la console.

Da non sottovalutare, poi, l’uscita HDMI 2.1 della console, che su schermi compatibili permette di visualizzare la dashboard e i contenuti multimediali mediante app, a risoluzione 4K e HDR. Parliamo di applicazione come Netflix, Prime Video e Disney+, le più popolari ed utilizzate.

Insomma, Series S, specialmente al prezzo a cui viene proposta, è un diamante da non lasciarsi scappare, soprattutto se abbinata a Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che vi permette di accedere ad un catalogo sconfinato d giochi AAA e indipendenti.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon in cui potrete consultare la vantaggiosa offerta, invitandovi a completare il vostro acquisto quanto prima, così da non rischiare il probabile esaurimento scorte!

Oltre a ciò, vi suggeriamo di consultare la nostra pagina speciale realizzata in occasione del Prime Day 2022

