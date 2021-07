Xbox Series S: c’è chi ha davvero scambiato la console per uno speaker audio

Quel che ha più sorpreso gli appassionati della nuova generazione di console Microsoft è stata sicuramente la presenza di non una, ma ben due nuove macchine da gioco: Xbox Series X e Xbox Series S. Entrambe le console si distinguono non solo per quanto riguarda l’architettura interna, ma anche il design risulta decisamente differente. Series S, in particolare, ha un design che è stato simpaticamente preso in giro da diversi appassionati per un aspetto unico del suo design.

La ventola posizionata nella parte superiore (se si posiziona la console in orizzontale) appare come una cassa audio, e in molti hanno fatto notare in modo ironico questa simpatica somiglianza. C’è però chi non scherza affatto, e ha scambiato sul serio Xbox Series S per uno speaker. Parliamo di DJ Khaled, il noto disc jockey e produttore discografico che si è trovato giusto di recente faccia a faccia con la più piccola delle due nuove console della famiglia Xbox.

Per celebrare il lancio del nuovo film Space Jam A New Legacy, Microsoft ha ben pensato di spedire a DJ Khaled un pacco speciale. All’interno di questo box da collezione sono presenti una serie di accessori e gadget Xbox a tema Space Jam, e tra questi c’è anche una nuova e fiammante Xbox Series S, che il DJ ha scambiato per uno speaker. Il tutto è ben visibile in un video in cui si vede l’artista scambiare palesemente la ventola per una cassa audio.

Il tutto è partito quasi un anno fa quando Xbox Series S è stata presentata ufficialmente e alcuni hanno ironizzato sul design della console, ma ora il giocoso scherzo dello speaker audio è diventato realtà grazie alla gaffe di DJ Khaled. Nonostante la mancanza di un lettore per dischi, Series S è la console perfetta per godere del servizio in abbonamento Xbox Game Pass.