Xbox Series S è praticamente senza freni, vendutissima anche al Black Friday

Se in tanti pensavano che Xbox Series S sarebbe stata una console svantaggiata sul lungo periodo, a causa delle performance inferiori e del poco spazio disponibile sull’SSD (oltre che la mancanza del lettore Blue-ray), i fatti stanno in realtà dando contro a loro. Perché come emerge dagli ultimi dati di vendita, infatti, la console meno potente della casa di Redmond è anche quella che vende di più. E il Black Friday non ha fatto eccezione, almeno stando ad alcuni analisti.

Durante il Venerdì Nero, almeno negli Stati Uniti d’America, la scelta di tantissimi giocatori per un nuovo hardware da gioco è stata appunto Xbox Series S. Si tratta, almeno secondo gli analisti, della console più venduta in assoluto durante il giorno più importante per la scontistica a livello mondiale. Una situazione che ovviamente non fa altro che confermare l’ottimo trend della piattaforma, che continua ad essere vendutissima in qualsiasi periodo dell’anno.

Ci sono una serie di fattori per cui Xbox Series S è una delle console più vendute anche durante il Venerdì Nero. La prima è sicuramente il costo: il prezzo di listino di circa 299,99 Euro/Dollari è sicuramente il fattore trainante. Un altro elemento da non sottovalutare è anche la sua accessibilità a livello di schermo, visto che non riesce a raggiungere il 4K e in tanti hanno già un monitor 2K o QHD in casa. L’ultimo, invece, è sicuramente dovuto alla disponibilità: mentre si faticano a portare a casa PS5 o Xbox Series X, la Series S è invece praticamente sempre disponibile. Anche nei vari retailer di elettronica a livello globale e non solo su Amazon.

Se Xbox Series S è un successo, non si può dire lo stesso della sorella più grande. Secondo alcuni report, infatti, il prezzo di listino e la continua disponibilità della macchina più piccola non permette a Series X di vendere di più rispetto forse a quanto si poteva immaginare. Probabilmente a Redmond avevano già messo in conto tutto ciò, però è sicuramente una statistica decisamente interessante e curiosa, almeno per noi del grande pubblico.