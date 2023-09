Volete giocare al nuovo EA Sports FC 24, l’erede di FIFA uscito da qualche giorno, ma desiderate farlo su una console di nuova generazione per godere al meglio del motore Frostbite? In tal caso vi consigliamo di dare uno sguardo all’ottima offerta proposta da Amazon sul bundle contenente l’Xbox Series S e la copia digitale di EA Sports FC 24, disponibile a soli 299,00€!

Grazie a questo bundle otterrete console e gioco a un prezzo davvero conveniente, e potrete anche decidere di optare per il pagamento a rate a tasso zero grazie a Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon. Per farlo vi basterà selezionare “CreditLine” come metodo di pagamento e seguire le istruzioni riportate nella pagina web dedicata.

Bundle Xbox Series S + EA Sports FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle proposto da Amazon rappresenta, ovviamente, la soluzione perfetta per chi desidera giocare a EA Sports FC 24 e non è in possesso di una console, oppure desidera godere delle tecnologie offerte dalla next-gen (se, invece, siete interessati solamente al gioco vi consigliamo di dare uno sguardo al nostro articolo dedicato a dove acquistarlo al miglior prezzo per ogni piattaforma). Il titolo, infatti, renderà decisamente meglio su Xbox Series S rispetto che su PS4 o Xbox One, ma al tempo stesso non dovrete spendere gli oltre 400,00€ richiesti per una PlayStation 5.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, EA Sports FC, esattamente come i precedenti FIFA, è senza dubbio il miglior simulatore calcistico sul mercato, per cui rimane il videogioco ideale per tutti gli appassionati di calcio, che potranno contare su più di 700 squadre e 30 leghe, per un totale di circa 19.000 atleti su licenza. Trattandosi di una continuazione della serie EA in tutto e per tutto, se avete giocato alle iterazioni precedenti apprezzerete anche il nuovo capitolo, ritrovando le modalità amate come l’Ultimate Team e la Carriera.

Infine, torniamo a parlare del prezzo del bundle: grazie all’attuale promozione di Amazon potrete spendere solamente 299,99€, risparmiando 38,99€ rispetto al prezzo consigliato di 338,98€. Si tratta del minimo storico a cui sia mai stato disponibile questo bundle, per cui vi consigliamo di approfittarne subito; difficilmente, infatti, tornerà in sconto, per lo meno non fino a eventi come la Festa delle offerte Prime di ottobre.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al bundle, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

