Xbox Series S: ecco come si presenta la scatola al d1, le foto

Più passano i giorni e più il countdown che segna l’inizio della nuova generazione di console si fa entusiasmante. Nell’attesa delle fatidiche date di lancio, Microsoft e Sony non stanno rimanendo con le mani in mano, ma di tanto in tanto stanno venendo pubblicati piccoli aggiornamenti sugli ultimi dettagli relativi ad Xbox Series X|S e PlayStation 5. Quanto scopriamo oggi riguarda Xbox Series S, con un utente che è riuscito ad intercettare le prime scatole della nuova console Microsoft negli scaffali dei negozi.

Tramite una nuova immagine pubblicata sul forum di ResetERA, un utente ha condiviso la prima foto della confezione di Xbox Series S in cui si possono notare bene i dettagli. di Xbox Series S. Nonostante non sia chiaro da dove provenga questa foto sembra scattata all’interno di un magazzino e l’altissima qualità non fa pensare che si tratti di un’immagine fake. Quel che si nota subito è che la confezione dell’Xbox più piccola di sempre rispetta queste dimensioni, risultando essere una confezione poco ingombrante nel complesso.

Non è la prima volta che vediamo il design scelto da Microsoft per la scatola di Xbox Series S. Nei mesi scorsi infatti avevamo già potuto dare un’occhiata a dei render che ci mostravano sia la scatola di Series S che della console ammiraglia Xbox Series X. Di certo però, grazie a questa nuova immagine ora è possibile notare meglio anche le parti laterali della scatola della sempre più vicina Xbox di nuova generazione.

Vi ricordiamo che sia Xbox Series S che Series X, usciranno il prossimo 10 novembre. Ormai manca poco, avete già scelto quale console Microsoft vi porterete a casa tra poche settimane? Cosa ne pensate della scatola di Series S? Diteci la vostra.