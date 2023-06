Nel mare di annunci di quello che è stato un Xbox Showcase a dir poco sorprendente, tanto per i fan di Redmond, quanto per il mondo del gaming in generale, Microsoft ha sorpreso tutti annunciando una nuovissima edizione della sua acclamata Xbox Series S, ovvero la console della scuderia che, come saprete, è stata progettata per il solo gioco digitale, non disponendo di uno slot dischi.

Questa nuova versione, dalla livrea nera, si chiama Xbox Series S Carbon, ed è in tutto e per tutto una classica Series S, ma con una differenza molto importante, ovvero un raddoppio di quello che lo spazio di archiviazione per i giochi, che passa così dai risicati 512 GB della versione originale, alla capienza ottimale di 1 TB, ormai considerata “il minimo” per poter godere adeguatamente dei titoli nel solo formato digitale.

Ebbene, se l’idea di una Xbox Series S completamente nera vi stuzzica e se, in tal senso, state pensando di entrare finalmente nel mondo Xbox, anche e soprattutto in virtù dell’ottima offerta del suo Game Pass, allora vi suggeriamo caldamente di effettuare subito il preorder della console sul sito ufficiale Microsoft, visto che le prenotazioni sono state aperte da poco e, allo stato attuale, le disponibilità paiono essere molto sostanziose

Il presso, del resto, è ancora molto appagante, e seppur è vero che questa versione Carbon è leggermente più costosa della classica Series S, con un prezzo di circa 349 siamo ancora al di sotto di quella che è la media delle console di nuova generazione, anche a parità di capienza dell’hard disk!

Concentrata nella sua forma compatta, Xbox Series S offre un mix perfetto di velocità e prestazioni, e diventa ancora più significativa grazie alla sua retrocompatibilità digitale. Inoltre, avrete accesso a un vasto catalogo di giochi attraverso l’offerta di Xbox Game Pass Ultimate, che richiede un modesto abbonamento mensile e vi permette di giocare gratuitamente a centinaia di titoli!

Nonostante le sue dimensioni ridotte e un design ottimizzato, condivide la stessa potenza della sua controparte di maggiori dimensioni. Senza dubbio, è uno dei modi migliori per entrare nella nuova generazione di giochi, soprattutto considerando le tantissime novità previste per Xbox nel corso del prossimo anno, come raccontatoci proprio nel corso del recente Xbox Showcase!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dello store Microsoft, dove potrete effettuare il preorder della console senza problemi, e con una consegna prevista per la data di lancio di questa versione Carbon, fissata per il primo settembre 2023.

