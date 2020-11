Xbox Series S: l’SSD avrà pochissimo spazio, per un report

Manca una sola settimana all’arrivo di Xbox Series X e Xbox Series S, le due console di nuova generazione di Microsoft. Si tratta di due macchine molto diverse in termini di hardware, prezzo e design. La principale differenza per la maggior parte dei giocatori, però, è legata alla mancanza di un lettore ottico. Xbox Series S è infatti una console completamente digitale e questo significa una cosa: lo spazio sul disco si esaurirà molto rapidamente, soprattutto se, come sembra, sarà molto limitato.

Tramite le informazioni ufficiali rilasciate da Microsoft, sappiamo che Xbox Series S monterà un SSD da 512 GB, circa la metà rispetto al 1 TB di Xbox Series X. Ovviamente, non tutti quei 512 GB saranno accessibili dai giocatori per istallare giochi, app e archiviare file media (come le catture garantite dal nuovo tasto Share del controller Xbox). Quanti GB saranno effettivamente disponibili?

Tramite Reddit, possiamo leggere il report di un utente, tale spead20, che ha condiviso una fotografia della confezione di Xbox Series S, affermando di averla ricevuta con una settimana in anticipo.

La parte che più ci interessa, però, è quanto detto dall’utente in un commento: lo spazio disponibile è di 364 GB. Se volete fare un confronto, secondo molteplici report PS5 potrà contare su 664 GB di spazio, mentre Xbox Series X darà accesso a un totale di 802 GB.

364 GB è oggettivamente molto poco: non è strano che Microsoft abbia optato per un SSD così “leggero”, visto il prezzo della console, ma di certo Xbox Series S non si prospetta una console interessante per chi vuole mantenere istallati per tutto l’anno una serie di giochi AAA da avviare regolarmente.

Se volete avere Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone sempre disponibili, rischiate di consumare tutto l’SSD. Fortunatamente, la next-gen si prospetta più “intelligente” nella gestione degli spazi, permettendo ad esempio di eliminare parti del gioco (ad esempio il single player) mantenendo istallate altri parti (come il multigiocatore).

Sottolineiamo che per ora si tratta solo di un report e non vi è ancora l’ufficialità a riguardo: potremo scoprire però se l’utente di Reddit dice il vero fra una sola settimana, quando Microsoft rilascerà entrambe le console.