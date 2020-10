Xbox Series S: perché venderà di più per Phil Spencer

Dopo svariati mesi di attesa, il conto alla rovescia si sta decisamente ridimensionando. Ormai, mancano pochi giorni all’arrivo di Xbox Series X e Xbox Series S. Com’è noto, le due console sorelle proposte dalla casa di Redmond per la prossima generazione videoludica sulla carta presentano specifiche diverse e saranno in grado di riprodurre gli stessi giochi, con risoluzioni e framerate differenti. La più grande differenza, però, risiede nelle dimensioni e nella presenza del lettore ottico, presente solo nella versione X, senza però che tali divergenze rappresentino un ostacolo per gli sviluppatori di videogiochi, stando a quanto dichiarato da Phil Spencer.

Secondo quest’ultimo, inoltre, quella destinata ad incarnare la vera sfida per la prossima gen tra le due è Xbox Series S e sarà proprio il prezzo accattivante con cui è lanciata a portarla allo splendore. In una lunga intervista con Kotaku, il capo del marchio Xbox ha parlato di diversi aspetti che riguardano la prossima generazione videoludica, pronosticando che sarà proprio Xbox Serie S ad avere la meglio tra le due console Microsoft nel lungo periodo. Effettivamente, Xbox Series S offre al grande pubblico la possibilità di entrare nella next-gen ad un costo appetibile.

Allo stesso tempo, Spencer ha dichiarato che si aspetta che sia Sony che Microsoft vedranno lo stock iniziale volare via dagli scaffali, tuttavia, come spiega: “Penso che venderemo ogni singola unità di Xbox Series X e S di quelle che riusciremo a fornire. Stimo che la domanda supererà la fornitura per tutti i preordini e gli stock iniziali. Immagino che sia per noi che per PlayStation, sarà la catena di produzione e di fornitura delle console a determinare quale fetta di mercato si riuscirà ad avere, più di ogni altra cosa. Inoltre, ritengo che, nel corso della generazione, la nostra aspettativa è che il prezzo sia davvero importante per l’utenza ed è per questo che Xbox Serie S venderà di più”.

Certamente, con un prezzo di soli 299€ non è difficile immaginare che questa console sarà la scelta per la quale opteranno davvero in molti. Solo il tempo, però, convaliderà l’ipotesi del noto leader. Intanto, ricordiamo ai lettori che Xbox Series X e Xbox Series S arriveranno ufficialmente sul mercato il 10 novembre 2020.