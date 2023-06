State pensando di acquistare una Xbox Series S e state aspettando l’offerta giusta? Ebbene, il giorno propizio è arrivato, dato che la console è disponibile in un bundle con Fall Guys, Rocket League e Fortnite a soli 276,62€ su Amazon!

Potrete, infatti, risparmiare oltre 20,00€ sul prezzo di listino di 299,99€, portandovi a casa l’Xbox Series S e ben tre giochi e spendendo meno di quanto costerebbe solamente la console. Inoltre, avete modo di optare per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, una linea di credito affidabile e che offre un servizio gratuito.

Ma perché dovreste considerare l’acquisto di una Xbox Series S? Innanzitutto, questa console è bellissima e compatta, ma soprattutto ha un prezzo estremamente accessibile, molto inferiore non solo rispetto alla concorrenza, ma anche rispetto alla più ambita Series X. Le differenze? Possiamo dire che sono poche, dato che si tratta di una console di nuova generazione a tutti gli effetti.

Tuttavia, la Series S ha dimensioni più piccole e compatte, anche grazie all’assenza di un lettore per i dischi. È una console completamente digitale, ma ciò passa in secondo piano se avete un abbonamento Xbox Game Pass. Con una cifra irrisoria, infatti, potrete accedere a un catalogo sempre aggiornato di oltre 300 giochi, inclusi molti titoli inseriti al giorno del lancio, tutti compresi nell’abbonamento senza costi aggiuntivi!

Insomma, Xbox Series S offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale. È una console splendida e funzionale, perfetta per coloro che cercano un’opportunità per entrare nel mondo della next-gen a un prezzo accessibile. Inoltre, dato che avrete già tre giochi inclusi nel bundle, non dovrete aspettare neanche un secondo per immergervi nella vostra prima sessione.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare subito i vostri acquisti. Sia lo sconto che le scorte disponibili, infatti, potrebbero esaurire in men che non si dica.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

