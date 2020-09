Xbox Series S ha già subito un taglio di prezzo: ecco dove

Quando Xbox Series S si è finalmente presentata ufficialmente al pubblico siamo rimasti tutti sbalorditi, soprattutto per il prezzo con cui la seconda console next gen targata Microsoft si andrà a presentare sul mercato. Non sono mancate discussioni subito dopo l’annuncio, ma la compagnia di Redmond ha chiarito in modo molto conciso il ruolo di Series S all’interno della nuova famiglia di console di prossima generazione.

Quel che sorprende di nuovo riguardo a questa console, è l’arrivo del primo taglio di prezzo a ormai pochi mesi dal lancio di Xbox Series S. Stando a un recente report di Famitsu, Microsoft avrebbe già tagliato il prezzo di lancio di Series S per il mercato giapponese. Il nuovo prezzo dell’Xbox più piccola di sempre ora è di 29,980 Yen, ben 3,000 Yen in meno di quando era stata annunciaa ufficialmente un paio di settimane fa.

Per quanto ne sappiamo in questo momento, solo Xbox Series S avrà un taglio di prezzo prima della sua uscita in terra nipponica. Nel report di Famitsu infatti, non viene citata un’operazione simile da parte di Microsoft anche per la console più prestante della generazione ventura. La compagnia di Redmond sembra voler spingere più che mai nel mercato asiatico e in special modo in quello giapponese, cosa più volte confermata anche dallo stesso Phil Spencer.

Ora non ci resta che capire se Microsoft vorrà anche acquistare uno studio giapponese, così da ampliare ancor di più i confini dei propri Xbox Game Studios; ormai sempre più numerosi e variegati. Cosa ne pensate di questo taglio di prezzo nei confronti di Xbox Series S in Giappone? Che ve ne pare dell’approccio di Microsoft alla next gen? Fateci sapere il vostro parere con un commento nella sezione dedicata.