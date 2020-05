Xbox Series X: i 120 FPS non sono la norma, ecco i pochi giochi che li supportano

Durante la scorsa settimana abbiamo assistito all’Inside Xbox, evento multimediale che ha mostrato le primi immagini dei nuovi giochi in arrivo su Xbox Series X. Subito dopo, il sito Windows Central ha creato un elenco contenente i 17 titoli pronti a sbarcare in futuro sulla nuova macchina da gioco di casa Microsoft, segnalando inoltre, per ognuno di essi, tutte le informazioni inerenti la risoluzione supportata, il frame rate e la compatibilità con il ray tracing.

Soffermandoci sulla voce relativa al frame rate, possiamo facilmente notare come solo 2 giochi tra quelli annunciati all’Inside Xbox andranno oltre i 60 fps, spingendosi fino a 120 fps. Primo fra tutti è DIRT 5, il nuovo capitolo dedicato agli amanti delle corse sviluppato da Codemasters riuscirà a raggiungere i 120 fps, ma solo grazie a un’opzione aggiunta dalla stessa casa di sviluppo.

Il secondo gioco che godrà di una velocità di aggiornamento più elevata è Second Extinction, un team shooter in prima persona in cui i giocatori dovranno cooperare per eliminare ferocissimi e affamatissimi dinosauri, il gioco è stato sviluppato da Systemic Reaction e Avalanche Studios. A questi due titoli appena citati, se ne aggiungono altri due appartenenti all’attuale generazione e che probabilmente saranno riproposti anche su Xbox Series X. Stiamo parlando di Gears 5 e Ori and the Will of the Wisps.

Gears 5 è stato visto girare recentemente in risoluzione 4K e 100 fps con gli effetti settati su Ultra tramite una demo preparata da Microsoft per mostrare le potenzialità del suo Smart Delivery. Stesso discorso per quanto riguarda Ori and the Will of the Wisps: gli sviluppatori hanno affermato che il loro gioco potrebbe essere riproposto in 120 fps su Xbox Series X.

Sebbene Aaron Greenberg ha recentemente affermato che l’output di riferimento sono i 60 fps, c’è da dire che Microsoft ha anche presentato un nuovo programma denominato “Optimized for Xbox Series X”, del quale faranno parte molti titoli che sfrutteranno al meglio le caratteristiche della prossima console. Ecco perché ci aspettiamo che la lista dei giochi capaci di supportare al meglio una velocità di aggiornamento superiore ai 60 fps sarà presto più numerosa.