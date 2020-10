Xbox Series X: Microsoft sblocca 200 giochi in preview

Tra poco più di un mese, potremo dare il benvenuto alla next-gen di Microsoft. Prima della data ufficiale di lancio – ovvero il 10 novembre 2020 – l’azienda ha concesso alla stampa specializzata internazionale di testare in anteprima la nuova Xbox Series X. Non si tratta ovviamente della versione finale della console, ma sarà molto vicina ad esserlo, così da poter sperimentare anticipatamente alcuni aspetti legati all’esperienza che la casa di Redmond vuole offrire a tutti gli appassionati di videogiochi.

Al momento, i primi test confermano all’unisono la presenza di caricamenti decisamente più rapidi, sostanziali miglioramenti per ciò che concerne la silenziosità e le prestazioni delle versioni precedenti dei giochi Xbox One, con un SSD in grado di offrire 802 GB di spazio libero. Inoltre, è oggetto di analisi anche la nuova funzione “Quick Resume”. “Non solo i giochi si caricano più velocemente, ma in molti casi risultano anche molto più fluidi” ha dichiarato Tom Warren di The Verge.

Lo stesso Senior Editor ha giocato ad una varietà di giochi su questa unità di anteprima di Xbox Series X, comprovando che l’esperienza videoludica offerta da Microsoft sembra del tutto migliorata. Inizialmente era disponibile un elenco specifico di giochi disponibili da provare Xbox Series X, prima di estenderlo uleriormente. Tra i giochi testabili si menzionano Red Dead Redemption 2, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Assassin’s Creed Odyssey e No Man’s Sky. A tal proposito, Tom Warren di The Verge ha dichiarato sul suo profilo Twitter che Microsoft ha aggiunto altri 200 videogiochi alla versione preview di Xbox Series X. Pertanto, saranno in arrivo ulteriori prove che consentiranno di mettere in risalto i miglioramenti alle performance e ai caricamenti, con nuovi titoli come Apex Legends, Forza Motorsport 7 e Halo 3.

“Microsoft sta sbloccando quasi 200 giochi sulle unità di anteprima di Xbox Series X questo fine settimana. Apex Legends, Halo 3 e Forza Motorsport 7 sono sulla lista. Di quale vuoi vedere i tempi di caricamento / il video?” propone il Senior Editor di The Verge con un sondaggio su Twitter, al quale volendo potrete partecipare.