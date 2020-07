Xbox Series X: i 60 FPS non saranno ancora lo standard?

Se ne era già parlato nel corso degli scorsi mesi, e la questione framerate sulle console di prossima generazione torna sotto i riflettori. Dopo che hanno discusso la questione gli sviluppatori dell’FPS horror Scorn, a parlare del framerate di Xbox Series X è Jason Roland; il project manager della console di prossima generazione Microsoft, che durante una recente intervista ha voluto dire la sua su come se la caveranno le esclusive first party con il framerate sulla nuova Xbox.

Durante la chiacchierata Roland ha dichiarato che la scelta riguardo al framerate sarà una decisione che ricaderà ai singoli team di sviluppo. Starà quindi ai diversi sviluppatori decidere se far girare i propri giochi a 30 o a 60 fps su Xbox Series X. La questione toccherà anche i team interni degli Xbox Game Studios, il che ci conferma che non è detto che tutte le prossime esclusive Microsoft gireranno a 60 fps.

Microsoft on if Xbox Series X will end 30fps games on either first or 3rd party games.

Microsoft says sometimes 30fps is the right creative decision to make. So it won't be the end of 30fps games. pic.twitter.com/pfVzF3o5QB

— THE RED DRAGON (@TWTHEREDDRAGON) July 14, 2020