Xbox Series X: 8K e 60FPS già raggiunti da un gioco

Non è passato molto tempo da quando Phil Spencer, il capo della divisione Xbox ha detto la sua su uno degli argomenti più discussi di questa settimana. In una recente intervista, Spencer ha voluto dire la sua sulla possibilità che la risoluzione di 8K possa diventare uno standard per il medium videoludico. A tornare sulla questione adesso è la redazione di Digital Foundry che, con un nuovo video ha attirato la curiosità dei giocatori in attesa dell’uscita di Xbox Series X.

All’interno di una nuova live fatta da alcuni ragazzi del team di Digital Foundry, è emersa una dichiarazione a dir poco inaspettata. A quanto pare, al momento esisterebbe già un gioco capace di raggiungere gli 8K a 60 FPS proprio su Xbox Series X. L’informazione è stata scaturita dopo che Richard Leadbetter ha dichiarato quanto segue “Ci saranno alcuni giochi più semplici, titoli in stile Geometry Wars, che raggiungeranno gli 8K. In realtà, sappiamo di un altro titolo che girerà in 8K, ma non credo che possiamo ancora parlarne.”

Le dichiarazioni di Leadbetter hanno saputo sicuramente far drizzare le antenne degli appassionati, che ora sono curiosi di capire di quale gioco si tratti più nello specifico. A dare ulteriore conferma a quest e parole, c’è stato anche John Linneman che, sempre all’interno della stessa diretta ha voluto confermare le parole del suo diretto collega; limitandosi al momento a dire “Sì, ci sarà almeno un altro titolo che girerà a 8K e 60 FPS”.

Il gioco misterioso non è stato citato al’interno della live, ma attorno ad esso e a queste ultime dichiarazioni di Digital Foundry ruota attorno una curiosità non da poco. Cosa ne pensate di quanto è stato detto dalla redazione in questa diretta? Quale pensate che possa essere il gioco che girerà a 8K e 60 FPS su Xbox Series X?