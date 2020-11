Xbox Series X: a qualcuno è già arrivata, anticipate le consegne?

Sono ormai diversi giorni che alcuni rifornitori e utenti stanno segnalando la possibilità di un anticipo per le consegne relative alle console next gen PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Sebbene al momento per quanto riguarda l’Italia non ci sia ancora nulla di ufficiale, giusto quest’oggi Amazon ha confermato che le console di casa Microsoft verranno spedite giusto in tempo per il day one per tutti coloro che ne hanno prenotata una sul sito di e-commerce.

A quanto pare però, c’è qualche fortunatissimo giocatore che ha già ricevuto la sua nuova e fiammante Xbox Series X. A segnalare questa notizia c’è stato anche il noto utente su Twitter conosciuto come Nibel. Come possiamo vedere dalla foto che accompagna uno dei suoi recenti tweet, c’è un giocatore portoghese che proprio oggi ha ricevuto a sorpresa la sua console next gen targata Microsoft.

Someone from Portugal already got their Xbox Series X (bought directly from Microsoft apparently)https://t.co/NRF9KeT6bY pic.twitter.com/2EEzrR0OCc — Nibel (@Nibellion) November 4, 2020

Come viene spiegato meglio dal giocatore in questione in un post su Reddit, costui aveva prenotato la sua Xbox Series X direttamente dal sito portoghese di Microsoft. Insieme alla foto, riportata anche da Nibel nel suo tweet, l’utente ha colto l’occasione per dare le sue prime impressioni sulle dimensioni della console next gen e di quelle che erano le sue aspettative riguardo alla consegna completamente imprevista con così anticipo.

Come detto a inizio articolo, sappiamo che Amazon ha confermato che console, accessori e giochi Xbox Series X|S verranno spediti rispettando la data di lancio annunciata da Microsoft, ovvero il prossimo 10 novembre. Cosa ne pensate di questa consegna anticipata da parte di Microsoft Portogallo? Credete che con i probabili problemi causati dalle restrizioni delle prossime settimane le cosnegne delle console verranno anticipate? Diteci la vostra con un commento qua sotto.